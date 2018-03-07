РИАМО - 7 мар. Загруженность дорог Москвы в среду выросла до девяти баллов из десяти возможных, больше всего осложнений в движении наблюдается в центре и на Садовом кольце, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Также наблюдаются затруднения в движении на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. На МКАД зафиксированы крупные пробки длиной до 30 километров.

Загружены Кремлевская и Москворецкая, Серебряническая и Пречистенская набережные. Пробки наблюдаются на Большом Каменном, Большом Москворецком и Большом Устьинском мостах.

Традиционно осложнено движение в центре города: Новый Арбат, улицы Моховая, Тверская, Большая Якиманка, Пятницкая и ряд других улиц. На некоторых участка скорость потока упала до трех-пяти километров в час.