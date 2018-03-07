РИАМО - 7 мар. Инфляция в России с 20 по 26 февраля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,6%, сообщает в среду Газета.ru.

«За прошедший период цены на пшено выросли на 0,8%, куриные яйца - на 0,7%, на сливочное масло и сахар-песок - 0,2%. Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,8%, куры и свинина - на 0,4%, мороженая неразделанная рыба, сыры, вермишель, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, карамель и чай - на 0,1%», - говорится в сообщении.

Рост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 1%. Но картофель, белокочанная капуста и морковь подорожали на 2,3-2,9%.

Цены на автомобильный бензин не изменились.