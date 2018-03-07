РИАМО – 7 мар. Проблемы и перспективы развития бывших военных городков Подмосковья обсудили на выездном заседании комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы, прошедшем в городском округе Власиха, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«О результатах работы органов местного самоуправления по решению сложных вопросов приема от министерства обороны имущественного комплекса военного городка, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры доложила глава городского округа Власиха Ольга Агафонова. Ольга Владимировна рассказала о тех трудностях и проблемах, с которыми пришлось столкнуться при решении этих вопросов», - говорится в сообщении.

По ее словам, одним из самых больших препятствий в реализации полномочий во Власихе стало то обстоятельство, что администрация, приняв объекты в муниципальную собственность, не имела права распоряжаться земельными участками под объектами капитального строительства, даже под таким объектом, как разрушенный торговый центр.

«Отсутствие земли под переданными объектами делали невозможным их надлежащее содержание, проведение капитального ремонта и реконструкции. На решение многих вопросов по имущественным отношениям уходили годы согласований, утверждений, оформлений», - подчеркнула глава городского округа.

Но, как особо отметила глава, эффективно работать в закрытом административно-территориальном образовании органам местного самоуправления возможно исключительно в конструктивном взаимодействии с военным ведомством.

«Наши общие проблемы обусловлены нестыковками в действующем законодательстве, значительными административными и организационными провалами в системе передачи имущества. Никто из нас не заинтересован в торможении процесса развития бывших военных городков. И мы благодарны нашим коллегам-ракетчикам и департаменту имущественных отношений Минобороны РФ за их понимание и помощь в решении проблем. Также наши слова признательности региональной власти», - заявила Агафонова.

В своем докладе Агафонова привела примеры положительного, динамического развития территории городского округа. Это и капитальный ремонт школы имени А.С. Попова, одной из старейших школ Подмосковья, и строительство двух детских садов, капитальные ремонты принятых на баланс муниципалитета действующих детских дошкольных учреждений и Дворца культуры, и современная, оснащаемая по всем современным медицинским стандартам городская поликлиника, размещенная в бывшем военном здании, модернизация и обновление объектов ЖКХ, инженерных сетей, жилищного фонда, дорожной сети.

По итогам доклада Агафоновой собравшиеся высоко оценили деятельность, настойчивость и профессионализм муниципальных органов власти в решении столь актуальных для многих бывших военных городков вопросов.

В завершении заседания в ходе дискуссии представители исполнительных органов власти Московской области и депутаты Московской областной думы дали пояснения по ряду спорных вопросов, возникающих на территории военных городков.