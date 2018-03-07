РИАМО - 7 мар. Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, сообщает Газета.ru.

«Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11,163 тысячи рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения», - говорится в сообщении.

По словам главы Минтруда России Максима Топилина, данный законопроект затронет около 3 миллионов человек.