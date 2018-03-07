РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 мар. В феврале 2018 года в подмосковном Королеве заменили порядка 130 ламп уличного освещения, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Работа по освещению улиц и дворов проводится в Королеве в рамках проекта «Светлый город», который был инициирован губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым на основании обращений жителей.

«За прошедший месяц (за февраль – ред.) предприятием МБУ «Автобытдор» было заменено порядка 130 ламп улично-фонарного освещения и протянуто 517 метров самонесущего изолированного провода. Также проведены работы по установке пяти опор для фонарей», – говорится в сообщении.

Главная цель работы в области модернизации улично-фонарного освещения – полностью ликвидировать неосвещенные участки города. В программу развития сети наружного освещения на 2018-2022 годы вошло более 130 адресов, ознакомиться с которым можно на портале координационного совета.

Сообщить о проблемах с уличным освещением можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.