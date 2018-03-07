РИАМО - 7 мар. Власти городского округа Мытищи на совещании в рамках строительного дня обсудили обустройство новой пешеходной зоны и строительство жилья, в одном из построенных домов будут предоставлены квартиры жильцам из ветхого дома на Фабричной улице в Пироговском, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров в среду провел совещание в рамках строительного дня.

«Обсуждалось несколько актуальных вопросов по строительству жилых домов. По словам застройщика ООО «НордСтрой», жилой дом на улице Мебельной фабрики в микрорайоне Поселок Пироговский практически готов к вводу в эксплуатацию. В этом доме несколько квартир предназначены для жильцов предназначенного к сносу ветхого дома на улице Фабричной», - отмечается в сообщении.

Участники совещания выдвинули несколько предложений по созданию объектов притяжения в границах пешеходной зоны бульвар Ветеранов - улица Летная – улица Щербакова.

«Зона разбита на четыре участка, каждый из которых будет оформлен по индивидуальному проекту. На бульваре Ветеранов по желанию жителей будет оборудована тренажерная площадка и поставлены воркауты. На улице Щербакова больше внимания будет уделено озеленению, появятся беседки, киоски для продажи цветов и прессы», - добавляется в сообщении.

Еще одним вопросом повестки дня стало состояние пожарного депо в микрорайоне Дружба на 4-й Парковой улице.

«Пока не будут устранены все замечания ресурсоснабжающих организаций по выполнению технических условий, депо не может быть введено в эксплуатацию», - заключается в материале.