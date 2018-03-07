РИАМО - 7 мар. Неизвестный в маске и с предметом, похожим на пистолет, ограбил аптеку на западе Москвы, он отнял телефон у продавца и вытащил деньги из кассы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 6 марта в 23:11 на службу «02» от продавца-консультанта аптеки поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: Кутузовский переулок, дом №2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 марта в 23:00 в помещении аптеки по указанному адресу неизвестный в маске (лицо прикрыто повязкой-банданой), угрожая заявительнице предметом, похожим на пистолет, открыто похитил у нее сотовый телефон, а также из кассы принадлежащие ООО денежные средства в сумме около 15 тысяч рублей, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма материального ущерба устанавливается. По данному факту следователи проводят проверку.