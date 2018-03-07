РИАМО - 7 мар. МУП «Энергетик», эксплуатирующее очистные сооружения в подмосковном Павловском Посаде, по результатам проверки привлекли к ответственности за сброс неочищенных стоков в реку Клязьму, штраф, наложенный на предприятие и его должностных лиц, составил 93 тысячи рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области проверила соблюдение водного законодательства при эксплуатации очистных сооружений в городе Павловский Посад. Установлено, что эксплуатирует данный объект МУП «Энергетик». Сброс сточных вод с очистных сооружений осуществляется в реку Клязьма. Предприятие допустило сброс в реку стоков с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (железа, фосфатов, формальдегида).

«Прокуратура возбудила в отношении организации и ответственного должностного лица дела об административных правонарушениях. <…> По результатам их рассмотрения департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу привлек виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 93 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также прокуратура внесла хозяйствующему субъекту представление, которое рассмотрено и удовлетворено, предприятие принимает меры к устранению нарушений закона.