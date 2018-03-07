РИАМО - 7 мар. Стоимость проезда на общественном транспорте Подмосковья учитывает социальную значимость перевозок, обусловленную ежедневными поездками жителей с работы и на работу, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

Продолжающаяся административная реформа в Подмосковье, в рамках которой образовываются городские округа, во многом решает проблему транспортной доступности. В результате жители вновь образованных городских округов получают преимущества, связанные с проездом на общественном транспорте, так как маршруты, которые ранее были межмуниципальными, становятся муниципальными, а плата фиксированной на территории всего городского округа.

«Это стало возможным после установления правительством Московской области единых (городских) тарифов на проезд по муниципальным пригородным маршрутам, организованным в границах городских округов. Принимаемые тарифные решения учитывают социальную значимость перевозок, обусловленную во многом ежедневными поездками населения с работы на работу, стоимость которых может составлять существенную долю в семейном бюджете», – сказала председатель ведомства Наталья Ушакова.

В 2017 году проезд в городском округе Чехов по маршруту Чехов – Алачково по транспортной карте «Стрелка» снизился в 1,5 раза, а по маршруту Чехов - Стремилово – Леоново в 2,4 раза. В городском округе Коломенский снижение составило от 1,6 до 2,7 раза, а в Наро-Фоминском городском округе – до 3,3 раза, в Истре - от 2 до 2,9 раза.