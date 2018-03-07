РИАМО - 7 мар. Международные резервы России выросли на 0,3%, и на 2 марта составили 452,3 миллиарда долларов против 450,9 миллиарда долларов на 23 февраля, сообщает Газета.ru.

«Объем международных резервов по состоянию на 2 марта составил 452,3 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,3%, в результате привлечения Банком России иностранной валюты по операциям «валютный своп» с банками-резидентами и приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», - сообщили в Банке России.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.