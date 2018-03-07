РИАМО - 7 мар. Торжественная церемония вручения наград города Москвы состоялась в преддверии Международного женского дня 8 Марта, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичек с наступающим Международным женским днем и вручил группе жительниц столицы награды города», - говорится в сообщении.

За заслуги в области здравоохранения, большой личный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей знаком отличия «За заслуги перед Москвой» награждена Галина Савельева – врач акушер-гинеколог Центра планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей награждены: знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» XL лет – Елена Матро­сова, начальник отдела кадров АО «Москва Медиа».

Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» XХХ лет – Ольга Прокофьева, артист драмы Московского академического театра имени В. Маяковского.

За достигнутые трудовые успехи почетной гра­моты правительства Москвы удостоена Светлана Мастеркова – директор Дворца детского спорта, двукратная олимпийская чемпионка.

За активную гражданскую позицию, смелые и решительные действия по оказанию неотложной помощи при родах в экстренной ситуации на транспортно-пересадочном узле «Кутузовская» Московского центрального кольца благодарность мэра Москвы объявлена контролеру Елене Пойдюк.

Кроме того, заслуги группы москвичек были отмечены почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» и рядом других почетных званий.