РИАМО - 7 мар. В подмосковной Шатуре по иску прокуратуры суд признал незаконным передачу в аренду земельных участков сельхозназначения общей площадью 57 гектаров для разработки песчаного карьера, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Шатурская городская прокуратура провела проверку исполнения действующего законодательства при использовании земель сельскохозяйственного назначения. Установлено, что вопреки требованиям Земельного кодекса РФ орган местного самоуправления предоставил ООО «Шатурский кирпичный завод» в аренду участки сельхозназначения общей площадью 57 гектаров для разработки песчаного карьера, что могло повлечь их порчу, существенное снижение плодородия и ухудшение экологической обстановки.

«В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительными договоров аренды указанных земельных участков и применении последствий недействительности ничтожных сделок. Решением Шатурского городского суда исковые требования прокуратуры были удовлетворены. Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда данное решение оставлено без изменения», - отмечается в сообщении.