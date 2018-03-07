РИАМО - 7 мар. Неизвестные по фиктивному договору лизинга украли пять автопогрузчиков общей стоимостью более 8 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, в феврале в отдел МВД от руководителя службы экономической безопасности фирмы поступило сообщение о мошенничестве по адресу: 1-й Дорожный проезд.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 6 по 20 декабря неизвестные, находясь по указанному адресу, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, заключив фиктивный договор лизинга похитили пять автопогрузчиков Komatsu, принадлежащих ООО», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 8,212 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».