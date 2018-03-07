РИАМО - 7 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в пятерку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России за февраль 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Первое место в рейтинге занимает Владимир Константинов (Республика Крым), второе у Вячеслава Макарова (Санкт-Петербург), третьим стал Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан). Четвертое место в рейтинге у Брынцалова, он прибавил один пункт по сравнению с январем 2018 года. Топ-5 медиарейтинга глав законодательных органов закрывает Сергей Брилка (Иркутская область).

Рейтинг был построен по количеству упоминаний глав законодательных органов РФ на ТВ, радио, в газетах, журналах, информационных агентствах, интернет-СМИ. Период исследования — февраль 2018 года.