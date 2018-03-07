РИАМО - 7 мар. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им хорошего настроения, удачи и исполнения желаний, сообщается на сайте ведомства.

«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный весенний праздник наполнен искренней благодарностью к лучшей половине человечества. Вы дарите жизнь, наполняете мир любовью, храните семейный очаг. Вы воспитываете достойных граждан России. Вы много и успешно работаете на благо нашего региона и нашей страны», - сказал Соков.

Он отметил, что российские женщины вызывают искреннюю гордость. Им по плечу любые задачи в самых разных сферах: управлении, науке, предпринимательстве, спорте, общественной деятельности, культуре.

«Вы делаете все возможное, чтобы наше Подмосковье с каждым днем становилось современнее, благополучнее и комфортнее», - подчеркнул руководитель Госжилинспекции.

Соков выразил особенную признательность сотрудницам Госжилинспекции Московской области, которые достойно исполняют нелегкий государственный долг по охране безопасных и комфортных условий проживания в Подмосковье.

«Дорогие наши женщины! Пусть хорошее настроение и удача неизменно будут вместе с вами! Пусть исполняются самые заветные желания! Пусть в ваших домах всегда царят радушие, счастье и взаимопонимание – а Госжилинспекция сделает все возможное для того, чтобы в них было комфортно и уютно. Доброго вам здоровья, успехов во всех начинаниях, гармонии и счастья», - заключил руководитель ведомства.