РИАМО - 7 мар. Участки улиц 1-я Новокузьминская и Окская полностью перекрыли в столице до конца 2018 года в связи со строительством Кожуховской линии метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи со строительством Кожуховской линии метро. Участок 1: улица 1-я Новокузьминская от дома №6, корпус 2, до пересечения с Окской улицей. Участок 2: Окская улица от дома №15/30 до пересечения с Рязанским проспектом», - говорится в сообщении.

На дорогах перекроют все полосы для движения транспорта круглосуточно со 2 марта по 31 декабря.