РИАМО - 7 мар. В рамках фестиваля «Мос/Еда!» москвичей ждет серия бесплатных гастрономических лекций от известных шеф-поваров, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«В преддверии ярмарочного фестиваля «Мос/Еда!», который пройдет в столице 17 и 18 марта, эксперты в области гастрономии проведут серию познавательных лекций и мастер-классов. Первые занятия состоятся на выходных, 10 и 11 марта. Вести их будут историк кулинарии Павел Сюткин и шеф-повар, основатель кулинарной «Школы хорошего вкуса», Анна Семенова», - говорится в сообщении.

Участие в лекциях – бесплатно для всех желающих, предварительная регистрация не требуется.

Лекция по истории московских ярмарок от Павла Сюткина начнется 10 марта, в 13:10, в теплом павильоне-«Библиотеке» по адресу Новый Арбат, дом 13. Посетители узнают, где в старину в столице располагались самые знаменитые ярмарки и какие продукты на них можно было приобрести. Также Павел проведет для всех желающих краткий экскурс по истории самых “московских” блюд и напитков: от старомосковской кухни до современного нам меню.

«Мечтаете научиться выбирать продукты как настоящий шеф-повар? Тогда ждем вас 11 марта, в 15:00, в студии кулинарных мастер-классов межрегиональной фермерской ярмарки на Семеновской площади, владение 4», - говорится в материале.

Основатель кулинарной “Школы хорошего вкуса” Анна Семенова расскажет, на что стоит обратить внимание, чтобы точно приобрести самые вкусные и качественные продукты и с удовольствием ответит на ваши вопросы. А еще – проведет мастер-класс по приготовлению замечательного весеннего блюда: кус-куса с овощами.

Фестиваль московских ярмарок «Мос/Еда!» пройдет в столице 17 и 18 марта 2018 года – за месяц до начала нового ярмарочного сезона. Выбрать лучшие продукты и определить торговый ассортимент московских ярмарок в наступающем сезоне предстоит самим горожанам. Для этого нужно прийти на любую из более чем полутора тысяч площадок, получить специальный буклет и отметить в нем полюбившиеся товары. Овощи, фрукты, мясные деликатесы, рыбу, морепродукты, молочную продукцию, а также сладости на фестиваль привезут более чем из 25 российских регионов.