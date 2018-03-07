РИАМО - 7 мар. В Москве средняя заработная плата учителей в школах составляет порядка 90 тысяч рублей, сообщил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

«Средняя (зарплата – ред.) есть, она сегодня за февраль около 90 тысяч получилась. Есть, конечно же, учителя, которые получают больше, есть учителя, которые получают меньше», - сказал Калина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что ранее директорам столичных школ было предложено установить нижнюю планку для зарплат учителей. Таким образом, в 2017 году учителя должны были получать не менее 64 тысяч рублей. В 2018 году эта планка увеличилась до 68 тысяч рублей.

«Я должен сказать, что по 2017 году практически всеми школами это выполнено (договоренность о нижней планке зарплат для учителей – ред.). У нас осталось 130 учителей, у которых средняя зарплата оказалась ниже, чем 64 тысячи рублей. Мы начали проверять, почему договоренность не выполняется. Это, как правило, учителя, работающие не на полную нагрузку», - добавил Калина.

Он отметил, что в среднем учитель в Москве проводит 23 урока в неделю.

«Могу сказать, что за последний только год нам удалось (повысить – ред.) среднюю доплату за классное руководство <…> Если средняя была в прошлом году порядка 6 тысяч, то в этом в этом году уже порядка 13 тысяч», - отметил Калина.