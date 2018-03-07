РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Депутаты подмосковного Подольска согласились с предложением изменить бюджет городского округа в доходной части почти на 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

Заседание совета депутатов горокруга прошло 6 марта, на нем рассмотрели проект решения о внесении изменений и дополнений в бюджет Подольска на 2018 год. С докладом выступил первый замглавы администрации Эдуард Щепетев. Он отметил, что внести уточнения нужно из-за изменения объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области в виде субсидий и субвенций и ряду других причин. Депутатский корпус единогласно проголосовал за первое уточнение бюджета.

«Расходы горокруга Подольск на 2018 год предлагается увеличить на 2 миллиарда 297 миллионов 400 тысяч рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской области на 1 миллиард 615 миллионов 400 тысяч рублей. Доходы бюджета горокруга планируется увеличить более чем на 1 миллиард 988 миллионов рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской области на 1 миллиард 615 миллионов 400 тысяч рублей», – сказал Щепетев.

По его словам, за счет увеличения доходной части бюджета, остатков средств на счетах местного бюджета на 1 января 2018 года, учтены бюджетные ассигнования на софинансирование различных работ. В том числе на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 4,4 миллиона рублей; реконструкцию лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока центра «Родина» в поселке Поливаново – 79,3 миллиона рублей.

А также на реконструкцию здания школы №13 (пристройки на 400 мест на улице Бородинская, 20) – 7,8 миллиона рублей; проектирование и строительство общеобразовательных школ на Флотском проезде, 9 (школа №4) – 7,2 миллиона рублей, на Бородинском бульваре – 10,2 миллиона рублей, на улице Революции, 2 (микрорайон Климовск) – на сумму 23,5 миллиона рублей, реконструкцию канализационного коллектора в поселке Львовский – 29 миллионов рублей.

Оплата расходов по ликвидации несанкционированных свалок – 23,5 миллиона рублей, заключенных муниципальных контрактов, подлежащих оплате в отчетном финансовом году – более 258 миллионов рублей.