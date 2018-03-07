РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Мужчина, устроивший стрельбу в отеле Люберец, тело которого нашли после, оказался подполковником в отставке, сообщил «РИАМО в Люберцах» близкий друг погибшего.

Ранее сообщалось, что в одной из гостиниц Люберец в кабинете управляющего были слышны выстрелы, после чего из кабинета вышел мужчина, который проследовал на улицу. По данному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие на место следователи обнаружили в кабинете управляющую гостиницей с ранением головы. Рядом со зданием гостиницы, в припаркованном автомобиле было обнаружено тело мужчины с пулевым проникающим ранением головы.

«Мой друг был подполковником в отставке. Он служил 3,5 года в Афганистане летчиком, участвовал в других военных конфликтах. Имел три ордена «Красная Звезда», медаль «За отвагу», орден «Боевого Красного знамени»», – сказал друг погибшего.

Он уточнил, что погибший пилотировал тот самый боевой вертолет, который сейчас стоит на постаменте в виде памятника на улице Воинов-интернационалистов в Люберцах.

«Погибшему было 59 лет. Он любил охотиться, имел лицензию на ружье», – добавил близкий друг погибшего.