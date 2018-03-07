РИАМО - 7 мар. Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области готовятся к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в регионе, создана группировка сил и средств в количестве свыше 46 тысяч человек и почти 9 тысяч единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Подмосковье идет подготовка к весеннему паводку. Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные половодьем, на территории Московской области создана группировка сил и средств в составе 46043 человек личного состава и 8819 единиц техники. В том числе от МЧС России более 3330 человек и 300 единиц техники», - отмечается в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области учло недостатки прошлых лет и организовало соответствующую работу с муниципальными образованиями региона, которая позволит минимизировать последствия прохождения паводка и значительно снизить возможный материальный ущерб.

Сейчас выполняется комплекс превентивных мероприятий для уменьшения рисков возможных подтоплений с учетом прогноза погоды, в том числе отвод талых вод, очистка русел рек и проведение берегоукрепительных работ. Разработан план мониторинга гидрологической обстановки. В целях наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах региона подготовлено к работе 34 гидропоста.

Проверено состояние противопаводковых дамб, выявлены наиболее слабые участки и приняты меры по их укреплению, проведена предполоводная сработка крупнейших водохранилищ в целях создания свободной емкости для обеспечения безаварийного пропуска паводка.

На особом контроле находится обеспечение готовности пунктов временного размещения, а также наличие резервов для организации первоочередного жизнеобеспечения населения во время возможных ЧС: спланировано 55 стационарных пунктов временного размещения, которые способны принять до 17 тысяч человек.

Продолжается плановая работа по выявлению ГТС, не несущих угрозу населению, объектам экономики и жизнеобеспечения, с последующим выводом их из реестра. В прошлом году был выведен 221 объект из числа бесхозяйных ГТС, которые находятся вне населенных пунктов, утратили свое назначение и не представляют никакой опасности в случае аварии.

По предварительному прогнозу, исходя из наихудшего сценария развития событий, в зоны возможного подтопления могут попасть 112 населенных пунктов в 31 муниципальном образовании Московской области с общим количеством 5099 жилых домов и населением 11868 человек. Среди них городские округа Дубна, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Люберцы, Можайск, Наро-Фоминск, Ступино, Озеры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Рошаль, Серебряные Пруды, Шаховская, Чехов, а также Волоколамский, Воскресенский, Дмитровский, Лотошинский, Ногинский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Раменский, Серпуховский, Щелковский, Талдомский, Ленинский районы.

В зоне возможных подтоплений находятся 42 участка автомобильных дорог протяженностью 28,478 километра в Воскресенском, Дмитровском, Орехово-Зуевском, Раменском, Серпуховском, Талдомском районах и городских округах Дубна, Коломна, Луховицы, Можайск, Ступино, Орехово-Зуево, Серебряные Пруды, Лобня.

Также прогнозируется подтопление 11 автомобильных мостов и 10 участков подъездных дорог к автомостам в Дмитровском, Воскресенском районах и городских округах Истра, Коломна, Чехов, Серебряные Пруды, Шаховская. Все автомобильные дороги и мосты имеют объездные пути.

В целях мониторинга местности в районе русел рек, оперативного выполнения аварийно-спасательных работ и доставки грузов в районы подтоплений разработан план применения авиации в период весеннего половодья.

«Силы и средства к проведению спасательных работ в зонах возможного подтопления готовы. Ситуация находится под контролем», - заключается в сообщении.