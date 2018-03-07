РИАМО - 7 мар. В подъезде жилого дома в селе Теряево Волоколамского района Подмосковья нашли труп человека, его собутыльника задержали по подозрению в убийстве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, в селе Теряево в дома на улице Морских Пехотинцев в подъезде без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп человека.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД мужчина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.