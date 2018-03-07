РИАМО - 7 мар. Среди риелторов, занимающихся продажей коттеджей и другой загородной недвижимости в Московской области, доля женщин в настоящее время составляет 53%, тогда как годом ранее их было 60%, говорится в сообщении пресс-службы компании «ИНКОМ-Недвижимость».

В ознаменование начала нового сезона на рынке загородного жилья и праздника 8 марта в департаменте загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» провели исследование гендерного состава специалистов на рынке риелторских услуг.

«В настоящее время 70% специалистов в риелторском бизнесе в целом являются представительницами прекрасного пола. За прошедший год этот показатель почти не изменился, хотя гендерная расстановка сил в различных сегментах рынка слегка трансформировалась. Так, больше всего женщин-риелторов работает в сфере аренды жилья – 76% против 74% годом ранее. За ней следует вторичный рынок – 71% (без изменений) и загородная недвижимость – 53% (60% в 2017 году)», - отмечается в сообщении.

При этом единственным сегментом, где работает больше мужчин, является продажа жилья в новостройках: здесь насчитывается только 35% женщин против 40% годом ранее.

По статистике компании, 90% женщин-риелторов работающих в сегменте загородной недвижимости, старше 30 лет, большинство имеют высшее образование и подросших детей. В область недвижимости нередко приходят из страховой, банковской и туристической отраслей – из тех сфер, где требуется активная жизненная позиция, умение общаться и продвигать услуги, а также готовность к самообучению.

В свою очередь, жен олигархов, среди которых продажа загородной недвижимости долгое время была популярным хобби, в профессии почти не осталось: эксперты заявляют, что работать в этой сфере сейчас непросто, и достигнуть успеха здесь могут только те, кто готов по-настоящему трудиться, а не считать это занятие развлечением.

Тем не менее, работа риелтором на рынке загородного жилья привлекает женщин атмосферой предпринимательства, гибким графиком, возможностью много общаться и, конечно, хорошо зарабатывать.

Как отметил руководитель офиса «Новослободское» департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимости» Алексей Сенчук, излишняя красота риелтора при продаже коттеджа может даже помешать.

«Покупка дома – чаще всего семейное приобретение, и я знаю несколько случаев, когда супруга начинала ревновать и препятствовала заключению сделки, справедливо полагая, что муж ей дороже, чем загородная недвижимость», - сказал он.

В то же время директор департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Андрей Кройтор считает, что внешность риелтора играет свою роль.

«Это идет в плюс, когда мы говорим об аккуратном, стильном деловом образе. Приобретение «загородки» обычно происходит не за одну встречу, и клиент должен хотеть увидеться с вами снова. А на положительных эмоциях и решения о покупке принимаются быстрее», - заключил он.