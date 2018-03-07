РИАМО - 7 мар. Женщины выступают главными инициаторами приобретения жилья в новостройках Троицкого и Новомосковского округов столицы, 60% покупателей квартир являются представительницами прекрасного пола, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Как отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, девелоперы, работающие в ТиНАО, составили социальный портрет покупателей квартир в ряде крупных жилых комплексов новой Москвы.

«Гендерные предпочтения тут таковы: 60% покупателей именно женщины, причем только за год женщины укрепили свои позиции почти на восемь пунктов. Но и там, где официальным покупателем является мужчина, инициатором покупки является, как правило, все равно, женщина», - сказал Жидкин.

По его словам, 60-65% потенциальных собственников жилья в ТиНАО состоят в браке, причем 70-72% – уже являются родителями. Более половины семей-новоселов имеют одного ребенка, треть – двух детей, около 4% – трех и более.

«Женщины более практичны и основательны по жизни. Именно поэтому такой серьезнейший шаг, как покупка новой квартиры, они обстоятельно мониторят. То, что женщины выбирают новую Москву для себя и своих семей, для нас – высокая оценка и, вместе с тем ответственность, побуждающая строить так, чтобы не стыдно было перед новоселами», - сказал руководитель департамента.