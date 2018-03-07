РИАМО - 7 мар. Женщину в центре Москвы ограбили, ударив по голове бутылкой, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица Бакунинская, 38.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный стеклянной бутылкой нанес удар в область лица заявительнице и открыто похитил у нее сумку, в которой находилось имущество, а затем скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 15,5 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.