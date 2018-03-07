РИАМО - 7 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду встретился с активными женщинами Подмосковья и поздравил их с наступающим Международным женским днем.

В мероприятии приняли участие руководитель проекта «Популярная космонавтика» в Красногорске Виктория Шалункова, руководитель общественной организации «Супер мамочки» из Одинцовского района Оксана Артюхина, председатель отделения «Союза женщин Подмосковья» в городском округе Люберцы Анна Зайцева.

«У нас особенные дни наступают, связанные с женским праздником. Очень приятно сегодня встретиться с вами. Многие из вас возглавляют общественные организации, ведут активный образ жизни. Хочу вас за это поблагодарить и поздравить с наступающим праздником. И, конечно же, пожелать улыбок и женского счастья», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в Московской области очень много активных, неравнодушных людей. На долю женщин приходится самая большая нагрузка, причем в самых разных отраслях и направлениях.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.