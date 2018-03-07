РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 мар. В преддверии Международного женского дня в отделе по вопросам миграции УМВД России подмосковного Королева состоялась торжественная церемония вручения юным жительницам города паспортов гражданина Российской Федерации, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Мероприятие состоялось в среду в рамках акции «8 марта – в каждый дом». На нем присутствовали заместитель начальника отдела по вопросам миграции – начальник отделения по паспортной работе УМВД, подполковник полиции Жанна Плетнева, член общественного совета при УМВД Алексей Федосеев, а также сотрудники отдела по вопросам миграции.

«В торжественной обстановке заместитель начальника отделения по вопросам миграции ­вручила девушкам паспорта, Конституцию Российской Федерации и сладкие подарки. Девушек поздравили с наступающим праздником и сказали, что получение паспорта дает не только права, но и возлагает определенные обязанности и ответственность», – сказала Еруновская.

В завершение мероприятия полицейские пожелали девушкам весеннего настроения, счастья и успехов.