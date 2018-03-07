РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 мар. В Дзержинском родственники мужчины, которого избили двое неизвестных, ищут свидетелей нападения, сообщила «РИАМО в Люберцах» сестра пострадавшего Евгения.

По ее словам, инцидент произошел 5 марта после 23:00 около здания Пенсионного фонда на улице Академика Жукова.

«Мой брат ждал такси. Автомобиль прибыл, не успел он туда сесть, как подъехала другая машина черного цвета. Из нее выскочили двое неизвестных парней. Один из них был с монтировкой в руках, другой – с баллончиком перцового газа. Они ослепили и избили брата», – сказала родственница пострадавшего.

По ее словам, в полиции их отговаривали писать заявление, мотивируя это тем, что нападавшие все равно не понесут наказания. Она добавила, что ее брат все равно намерен идти до конца и зарегистрировать заявление о произошедшем.

Сестра пострадавшего занялась поиском очевидцев инцидента.

«Может, кто-то видел момент нападения или заснял. Может, регистратор на машине работал или камера видеонаблюления. Пожалуйста, откликнитесь», – обратилась сестра.

Предоставить какую-либо информацию можно по телефону: 8(985)535-90-83.