РИАМО - 7 мар. Жалоба о попытках контроля участия в выборах президента РФ сотрудников подразделения ГУП «Мосгортранс» подтвердилась, сообщила в ходе заседания комиссии в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК детально разбирается с жалобами и опровергает информацию, если это ложь.

«Вместе с тем есть факты, которые подтвердились: разобралась с поступившими жалобами мэрия Москвы. Анастасия Ракова обзванивала и опрашивала всех тех, кто к нам обратился. По результатам проверки одного из обращений подтвердилась информация о попытках контролировать участие выборов сотрудников одного из подразделений «Мосгортранс», - сказала Памфилова.

Она добавила, что по достоверной информации администрация стоматологической поликлиники №54 в Северном Бутове заставляет сотрудников проголосовать и выслать руководству об этом СМС. «Пожалуйста, разберитесь и наведите порядок. У администрации клиники нет права нарушать тайну голосования, никакой информации к руководству какой-либо организации не поступают», - сказала Памфилова, обратившись к председателю столичной избирательной комиссии Валентину Горбунову.

Она уточнила, что граждане могут обращаться в комиссии с жалобами об очевидных нарушениях и «самодурстве руководителей».

«С 1 марта мы переходим на более усиленный режим работы по выявлению нарушений, особенно в части применения административного ресурса. С 1 марта к нам поступило 63 обращения, которые, мы считаем, надо серьезно разбирать, что там есть серьезные основания возможных нарушений», - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, ЦИК не даст никого в обиду, не допустит, чтобы виновные в нарушениях избежали наказания.

Глава Центризбиркома добавила, что действительно заинтересованных избирателей по итогам кампании нужно будет пригласить и «поблагодарить за активную принципиальную гражданскую позицию».

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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