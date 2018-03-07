Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события, которые пройдут в мартовские праздники, и узнала, куда сходить в Москве и Подмосковье в длинные выходные с 8 по 11 марта.

ЧЕТВЕРГ, 8 марта

Выставка «Василий Верещагин»

Самая ажиотажная выставка этой весны – «Василий Верещагин», на которой представлена ретроспектива лучших живописных и графических работ русского художника-баталиста, 7 марта открывается в Новой Третьяковке. Около 500 экспонатов будут демонстрироваться сериями, которые посвящены походам и путешествиям выдающегося мастера, который был не только художником, но и историком, исследователем-этнографом, писателем и философом. На выставке можно будет увидеть Туркестанскую, Балканскую, Японскую и Индийскую серии, а также «Русский Север». Особые разделы выставки – цикл «Трилогия казней» и «Палестинская серия».

Где: Москва, Новая Третьяковка на Крымском Валу

Цена: от 250 до 500 рублей

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Последние дни работы катка ВДНХ

Праздник в цветочном антураже 8 марта пройдет на катке ВДНХ. Вечером здесь будет работать цветочная фотозона, пройдет розыгрыш подарков и викторины. Лучшие фотографии, сделанные в фотозоне, опубликуют в соцсетях ВДНХ. Закрытие зимнего сезона на катке ВДНХ состоится 11 марта и будет музыкальным. Вместе с любителями катания на коньках закрывать сезон будут группы Serebro, «Дискотека Авария», «Иванушки International», 5sta Family, Quest Pistols Show, Анна Седокова, Сати Казанова и другие.

Где: Москва, Каток на ВДНХ

Цена: от 200 до 450 рублей (8 марта), от 250 до 600 рублей (11 марта)

8 Марта в усадьбах Подмосковья

Международный женский день отметят в усадьбах и музеях Московской области. В «Новом Иерусалиме» можно будет сделать букет для мамы и нарисовать портрет с помощью педагогов, в «Мелихове» пройдут два концерта «Музыка весны» и «Весенняя капель», на которых прозвучат классические произведения, русские песни и романсы в исполнении учащихся детских музыкальных школ из Чехова, Подольска и Пущина, в музее-заповеднике А. С. Пушкина пройдет экскурсия «Женская эпоха», на которой расскажут о роли женщины в истории России, дворянском женском воспитании, образовании и этикете. В усадьбе Ф. И. Тютчева «Мураново» устроят мастер-класс по истории моды XIX века, а в музее-заповеднике П. И. Чайковского можно будет послушать пьесу «Мама».

Где: Московская область, МВК «Новый Иерусалим», музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина и др.

Цена: по цене входного билета в музеи

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8 Марта в парках Москвы

© Фото, сайт мэра Москвы

В московских парках 8 марта устроят бесплатные фотосессии, будут делать макияж, расскажут о бренде Chanel и научат декорировать шляпки. В «Зарядье» пройдет лекция «Школа красоты», где можно будет узнать об истории моды и рождении знаменитых брендов, после которой художник-гример Виктория Мироновская сделает всем желающим макияж в трендах весны 2018, в саду «Эрмитаж» для дам устроят фотосессию, а в парке Горького проведут экскурсию «14 историй любви». Также среди интересных программ – благотворительная акция «Нефромарафон-2018» в парке «Красная Пресня» и «Цветочный забег» для мужчин в парке «Фили».

Где: парки Москвы

Цена: бесплатно

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Шоу Валентина Юдашкина

Российский кутюрье Валентин Юдашкин 8 марта в Кремле представит новую коллекцию haute couture весна-лето 2018, которую дизайнер посвятил русским театральным художникам начала ХХ века – модернистам, авангардистам и импрессионистам. Цвета коллекции – акварельные оттенки бледно-сиреневого, прозрачного голубого, розового и зеленого, которые дополняют яркий алый и винно-красный. Зрители увидят корсеты и удлиненные пиджаки, украшенные вышивкой бисером и стеклярусом в различных техниках, вечерние наряды, на которых «распускаются» цветы из фактурных пайеток, сделанных вручную. Впервые в коллекции будут представлены детские образы haute couture из новой линейки Valentin Yudashkin kids. Праздничное шоу пройдет с участием эстрадных звезд Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Сергея Лазарева, которые выступят в сценических нарядах от дизайнера.

Где: Москва, Государственный Кремлёвский дворец

Цена: от 2000 рублей

ПЯТНИЦА, 9 марта

Фестиваль науки WOW? HOW!

© Фото, страница фестиваля Facebook

Весенний фестиваль науки WOW? HOW! пройдет в Российском академии наук с 8 по 10 марта. В программе: шоу «Научный беспредел 2.0», где можно увидеть 20 новых экспериментов, которые будут проходить каждые 2 минуты. В фойе будут проводиться мастер-классы и мини-шоу, среди которых робототехника, 3D-печать, виртуальная реальность и многое другое. В фестивале примут участие ученые, которые объяснят детям самые важные научные открытия простым языком.

Где: Москва, Большой зал Президиума РАН

Цена: от 750 до 2790 рублей

Фестиваль «Средиземное море. Еда и любовь»

© Фото, страница фестиваля Facebook

Фестиваль для любителей средиземноморских курортов и тех, кто соскучился по морю, «Средиземное море. Еда и любовь» пройдет в Москве 9 – 11 марта. На фестивале можно будет узнать про традиции и кухни стран Средиземноморья, поучить языки, послушать лекции и путешествиях по Лазурному побережью, а также принять участие в гастрономических мастер-классах. На фестивале будет работать ярмарка итальянских и французских продуктов.

Где: Москва, Хлебозавод №9

Цена: бесплатно

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Премьера фильма «Ева»

8 марта в российский прокат выходит фильм «Ева» французского режиссера и сценариста Бенуа Жако («Крылья голубки», «Дневник горничной», «Прощай, моя королева»). Главные герои – роковая женщина (Изабель Юппер) и молодой писатель (Гаспар Ульель), который готов на все ради славы. Героиней своего романа он делает Еву, но даже не подозревает, что сам оказывается в ловушке. Фильм снят по психологическому роману Джеймса Чейза и впервые был экранизирован еще в 1962 году.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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СУББОТА, 10 марта

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Неделя моды MBFW Russia 10 марта открывает 36-й сезон в Москве. Более 100 российских и зарубежных дизайнеров представят коллекции осенне-зимнего сезона 2018/2019. По традиции откроет Неделю моды кутюрье Вячеслав Зайцев ретроспективным показом в честь своего 80-летия. Также на подиумах в ЦВЗ «Манеж» можно будет увидеть презентации коллекций Artem Shumov, Dokuchaeva, Bella Potemkina, Yasya Minochkina, Julia Dalakian, Alexandr Rogov, Igor Gulyaev и многих других дизайнеров. Среди новичков MBFW Russia – MERÈ, Nastya Nekrasova, Mursak и другие.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж» (10-14 марта), Музей Москвы (15 марта)

Цена: по приглашениям от дизайнеров

Концерт Елки

© Фото, сайт parter.ru

Большой сольный концерт экстравагантной российской певицы Елки 10 марта пройдет в «Крокус Сити Холле». Сложно поверить, но с выхода ее первого альбома прошло уже 13 лет, и сегодня у артистки уже пять студийных альбомов, четыре «Граммофона» и звание «Певица года». Ее хиты «Мальчик-красавчик», «Прованс», «Около тебя» звучали на многих радиостанциях. На концертах Елка выступит с расширенным составом музыкантов, чем она удивит зрителей на этот раз, можно узнать в субботу.

Где: Московская область, Красногорск, «Крокус Сити Холл»

Цена: от 1200 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта

Спектакль «Веселый солдат» в МГТ

© пресс-служба театра

Спектакль «Веселый солдат», который включен в лонг-лист Национальной премии «Золотая маска» 2017 года, 11 марта можно увидеть в Московском Губернском театре. В основе спектакля – одноименная повесть Виктора Астафьева, который прошел всю Великую Отечественную войну простым солдатом. Это история о буднях войны, где не только воевали и становились героями, но и просто жили – влюблялись, дружили, ненавидели. Главный герой Витя пытается вглядеться в прошлое, в себя – молодого и веселого солдата. В главных ролях – Борис Галкин (Астафьев пожилой) и Илья Малаков (Астафьев-молодой).

Где: Москва, Губернский театр

Цена: от 200 до 2500 рублей