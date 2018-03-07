РИАМО - 7 мар. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) просит кандидатов в президенты РФ научиться находить компромиссы при выборе темы и формата теледебатов, сообщила в ходе заседания комиссии в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Для проведения дискуссий, круглых столов и совместных мероприятий в рамках формата, который сами кандидаты могут поменять, договорившись, проблема только в одном: пожалуйста, уважаемые кандидаты, мы вас любим, мы вас ценим, готовы оказывать всяческое содействие, но только научитесь договариваться между собой, чтобы это было полезно и интересно и вам, и вашим избирателям», - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК не намерен жестко администрировать кандидатов в рамках полномочий, «это дело их совести и ответственности перед избирателями».

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

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