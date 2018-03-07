РИАМО - 7 мар. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ просит правительство России оказать содействие по доставке медикаментов и социально значимых грузов населению в труднодоступных местах в процессе организации и проведения там голосования на выборах президента, сообщила в ходе заседания ЦИК РФ в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Центральная избирательная комиссия просит правительство согласовать возможность перевозки медикаментов и других социально значимых грузов для населения труднодоступных территорий на бортах с избирательными комиссиями для осуществления избирательных процедур», - сказала Памфилова.

Она добавила, что в числе грузов могут быть медикаменты и предметы первой необходимости для жителей.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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