РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. В подмосковных Люберцах с начала 2018 года в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 13 человек, один человек погиб, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«За 2 месяца текущего года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» зарегистрировано 13 ДТП с участием пешеходов, в которых один пешеход погиб и 13 получили травмы различной степени тяжести. На пешеходных переходах зафиксировано шесть ДТП, вне зоны действия пешеходного перехода – семь», – говорится в сообщении.

Профилактические мероприятия «Пешеходный переход» регулярно проводятся сотрудниками ГИБДД и направлены на повышение культуры вождения среди водителей, выявление, пресечение и профилактику нарушений ПДД со стороны пешеходов и водителей.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. За нарушение правил пешеходу выносят предупреждение или выписывают штраф в размере 500 рублей. В случае обращения сотрудника полиции по факту нарушения пешеходом ПДД, он обязан передать документы, удостоверяющие личность, для составления административного материала. Если пешеход отказывается от предоставления документов, то, помимо штрафа за нарушение ПДД, добавляется ответственность по статье «Невыполнение законного требования сотрудника полиции» и нарушителя доставят в территориальный отдел полиции.