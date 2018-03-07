РИАМО - 7 мар. Сервисом «Московская электронная школа» активно пользуются порядка 22 тысяч столичных учителей, сообщил руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина.

«Если история «Московской электронной школы» начиналась с шести школ и 1,5 тысячи учителей, то сегодня по итогам февраля у нас было уже 22 тысячи активных пользователей «Московской электронной школы» среди учителей», - сказал Калина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что пользователей среди родителей учеников столичных школ в «Московской электронной школе» значительно меньше.

«Московская электронная школа» (МЭШ) – это проект для учителей, детей и их родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах Москвы. Главная его цель – максимально эффективное использование современной ИТ-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.