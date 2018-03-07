РИАМО - 7 мар. В Москве объявили аукцион по продаже участка во 2-м Иртышском проезде, который предназначен для общественно-делового строительства, говорится в сообщении пресс-службы АО «Дом.РФ» (АИЖК).

«Дом.РФ» (АИЖК) объявил аукцион по продаже участка площадью 8,5 гектара, который предназначен для общественно-делового строительства. Он расположен во 2-м Иртышском проезде и входит в состав реорганизуемой территории промзоны «Калошино». На территории находятся здание типографии и склад, а также ветхие производственно-складские помещения», - говорится в сообщении.

В рамках реорганизации промзоны запланировано расширение дорожно-транспортной сети, соединение дорожной инфраструктуры с Северо-Восточной хордой, строительство социально-культурных и бытовых объектов.

«Инвестор может построить на участке более 380 тысяч квадратных метров общественно-деловых площадей. Особенный инвестиционный интерес данная площадка представляет для развития торговли – имеющиеся объекты могут быть реконструированы для целей торгово-складского использования», - уточняется в материале.

Земельный участок выставлен на открытый аукцион с начальной ценой 661 миллион рублей. Заявки на участие в открытом аукционе принимают до 20 марта, а аукцион запланирован на 23 марта 2018 года.