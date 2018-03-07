РИАМО – 7 мар. Социальный проект «Ять. Пора читать» по популяризации чтения среди молодежи стартовал в России 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы издательства «ЭКСМО».

«Его открыла профессиональная дискуссия «Читать или не читать? 15+», состоявшаяся на площадке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. <…> Отношения с чтением молодых людей в возрасте 15-25 лет (young adult) были в фокусе внимания специалистов. Модератором дискуссии выступила журналист Фекла Толстая», - отмечается в сообщении.

В сессии «Что подростки готовы читать?» приняли участие председатель комитета по региональному развитию Российского книжного союза Марина Абрамова, старший научный сотрудник Российской книжной палаты (филиал ИТАР-ТАСС) Мария Порядина, главный библиотекарь Центральной детской библиотеки имени А.П. Гайдара Татьяна Рудишина, руководитель литературных программ Российской государственной библиотеки для молодежи Евгений Харитонов, руководитель редакции Mainstream издательства «АСТ» Сергей Тишков, представитель редакции детской и подростковой литературы издательства «Эксмо» Татьяна Суворова, преподаватель НИУ ВШЭ, специалист по социологии чтения Любовь Борусяк, член экспертного совета премии «Книгуру» Шамиль Идиатуллин, главный научный сотрудник Российской государственной детской библиотеки Вера Чудинова, генеральный директор ВГБИЛ имени Рудомино Вадим Дуда.

Во второй панели «Как увлечь подростка чтением?» приняли участие школьники Иван Сазонов и Иван Комиссаров, соорганизатор проекта «SHORTы» Юрий Лешков, видеоблогер Ульяна Петрухина, основатель проекта «Москультпрог» Сергей Никитин, основатель организации профессиональных наставников по чтению «Книжныйгид.org» Марта Райцес.

В ходе обсуждения участники дискуссии пришли к выводу, что сегмент литературы young adult, который должен располагаться между книгами для школьного возраста и взрослой литературой, фактически отсутствует. Так, в 2017 году из 13,5 тысяч изданий для детей и юношества, выпущенных в стране, маркировку «подростковая литература» получили только 13 научно-познавательных и 36 художественных изданий.

В книжных магазинах и библиотеках литература 15+ попеременно оказывается то во взрослом, то в детском разделе, и подросток не в состоянии ее отыскать. Чтобы облегчить поиск, издательства выделяют молодежную литературу в отдельные серии.

Отмеченные современными премиями произведения отечественных авторов, рекомендованные как взрослыми экспертами, так и «подростковым» читательским жюри, не вписываются в стереотипные серии издательств и не закупаются. Рекомендации экспертов не воспринимаются родителями. При этом литература советского периода ушла из подросткового чтения, а современная российская расценивается самими подростками либо как коммерциализированная, либо как «заумная». Большая часть интереса молодежи к чтению достается переводной литературе.

Слабое место российского книгоиздания для юношества — малотиражность при большом объеме новых наименований. Основная масса прогрессивной литературы достается жителям городов-миллионников. Подростки в детских домах, больницах, интернатах, лица с ограниченной мобильностью почти полностью лишены доступа к актуальной литературе.

Педагогам необходимо в первую очередь обучать детей механизмам работы с текстом. Основные барьеры, препятствующие приучению к чтению, — страх перед объемом, ранний переход от чтения к заучиванию и неумение «найти свою книгу». Сами подростки называют в числе причин «не читать» дефицит времени и наличие других хобби. Школьники страдают от отсутствия ориентиров — литературы, которая оставалась бы актуальной и сегодня, и через 10 лет.

У подростков есть стереотипное опасение, что чтение разобщает. Но в последнее время появилось много актуальных форматов обсуждения и совместного со сверстниками обращения к литературе, появляются интересные мобильные приложения, организуются литературные многотысячные велопробеги.

Участники обсуждения пришли к выводу, что поддержка чтения и книгоиздания для детей и подростков должна стать частью развития экономики страны: те, кто не владеет функциональной грамотностью, не осваивают новые профессии и не ориентируются в цифровом обществе.

Марина Абрамова призвала коллег выработать единую отраслевую стратегию оценки успешности книгоиздательских проектов в сегменте young adult, разработать систему рекомендательных сервисов и навигации, для того чтобы дать молодым людям и/или взрослым, принимающим решение о покупке книги, ориентиры, которые компенсируют отсутствие их собственного опыта читательских отношений с новым ассортиментом. На долю портфелей подростковых редакций приходится 8-11% общего объема выпускаемых изданий, и эти показатели будут расти.

«В планах проекта «Ять. Пора читать» — проведение замеров и исследований читательской активности в регионах, а также проведение публичных мероприятий для молодежной аудитории в городах страны», - заключается в сообщении.