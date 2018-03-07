РИАМО - 7 мар. Дискуссии кандидатов в президенты в эфире федерального телеканала не будут переносить с 13 на 16 марта в связи с несогласием одного кандидата, сообщила в ходе заседания ЦИК РФ в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, три кандидата в президенты РФ обратились в ЦИК с жалобой о том, что дебаты не запланированы на 16 марта

«Обратилась к руководству «Первого канала». Страна огромная, много часовых поясов, часто идет в прямом эфире, не должны эти мероприятия где-то проходить в день тишины. Исходя из этого, нашли оптимальный вариант - в 08:05, в обычное время этого мероприятия на «Первом канале», перенести с 13 марта на 16 марта», - сказала Памфилова.

Она уточнила, что «Первый канал» пошел навстречу и выразил готовность, если кандидаты между собой согласуют, и если кандидатам не удобно время записи - после согласования времени, телеканал готов организовать съемку.

По ее словам, 6 марта ЦИК получила письмо от руководства телеканала о том, что дата записи не может быть перенесена.

«К сожалению, телеканал не сможет перенести дату дебатов, так как все кандидаты предложили провести 15 марта в 23:00 запись, но один из кандидатов не готов. Либо ему придется отказаться. По закону, <…> перенос не будет осуществлен. Со своей стороны сделали все возможное. Разногласие и неумение договариваться между собой нивелирует все условия ЦИК», - сказала Памфилова.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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