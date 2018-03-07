РИАМО - 7 мар. Начало весны в этом году больше похоже на зиму, сейчас погода в Москве соответствует климатической норме в начале февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Весна в Центральном районе не спешит вступать в права. Даже температура воздуха отстает от климатической нормы и соответствует, скорее, началу февраля. Но до температурного рекорда, оставшегося в позапрошлом веке, еще очень далеко. Лютые морозы сковали столицу в ночь на 7 марта 1889 года, воздух остыл до минус 27,8 градуса»., - говорится в сообщении.

А в 2002 году весна, напротив, поторопилась в регион. В Москве было очень тепло, плюс 9 градусов.

Наблюдались в этот день и сильные снегопады, так, в 1999 году за неполные сутки выпало до 8 миллиметров небесной влаги. В нынешнем году снега на улицах города очень много, его высота превышает 50 сантиметров. Тогда как согласно климатическому справочнику, высота снежного покрова в Москве не более 35 сантиметров.

В прошлом, 2017 году, этот день был теплым. Среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы на 3,5 градуса. Ночью в городе было минус 2, а днем воздух прогрелся до плюс 2,1 градуса, ночью прошел слабый снег.

В среду днем термометры покажут минус 5 – минус 7 градусов, при переменной облачности пройдет небольшой снег. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 6 градусов.