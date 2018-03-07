РИАМО - 7 мар. С 8 по 11 марта коммунальные и энергетические службы Подмосковья будут работать в режиме повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В выходные и праздничные дни 8-11 марта предприятия коммунального комплекса и энергокомпаний будут работать в режиме повышенной готовности», - сказал Пестов.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» организовано круглосуточное дежурство руководящего и оперативного персонала. Оперативно-выездные бригады приведены в режим повышенной готовности, сформирован необходимый аварийный запас материалов и оборудования.

Для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений на электросетевом оборудовании во время прохождения осенне-зимнего периода в регионе сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Также подготовлено и рассредоточено по территории Московской области более 1 тысячи дизельных электростанций для оперативного восстановления электроснабжения потребителей.

В готовности находятся семь бригад Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. В арсенале МОС АВС – 150 единиц спецтехники, включая мобильные котельные, мобильную канализационно-насосную станцию, передвижные электростанции.

«В праздники также будет продолжена работа по расчистке и вывозу снега с территории населенных пунктов. При этом коммунальным предприятиям поставлена задача особое внимание уделять качественной расчистке от снега и наледи не только дворов, но и общественных пространств – парков, скверов, площадей, в которых запланировано проведение праздничных мероприятий» – подчеркнул Пестов.