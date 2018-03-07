РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Управляющие компании Люберец в 2018 году закончат ремонт более 1,3 тысячи подъездов, работы планируется завершить до 1 декабря, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Управляющие компании приступили к работам в рамках программы «Мой подъезд». В план на 2018 год включен 1 331 адрес. Данный объем планируется отремонтировать до 1 декабря текущего года», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что адреса ремонтируемых подъездов жители могут увидеть на официальном сайте городского округа.

«В 2017 году в Люберцах отремонтировали 1 298 подъездов (из 5 191 расположенных на территории горокруга Люберцы). Из них в Люберцах – 849 подъезда, в поселении Томилино – 124 подъезда, в поселении Малаховка – 115 подъездов, в поселении Красково – 104 подъезда, в Октябрьском – 106 подъездов», – уточнил Ружицкий.

Он отметил, что в прошлом году городской округ стал лидером по количеству отремонтированных подъездов в Подмосковье.

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