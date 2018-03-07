РИАМО - 7 мар. Неизвестный украл на востоке Москвы экскаватор-погрузчик JCB 3CX стоимостью около 6 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В полицию поступило сообщение о том, что от дома 28 по улице 9 Мая неизвестный совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 3CX», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма материального ущерба составила 5,67 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.