РИАМО - 7 мар. Представительницам прекрасного пола предлагают сделать бесплатно макияж и прическу в объединенном вестибюле московского метро «Курская», бьюти-акция стартовала в честь Международного женского дня, передает в среду корреспондент РИАМО.

«На станции метро «Курская» у нас замечательное событие. Мы поздравляем наших прекрасных пассажирок с 8 Марта. И таким замечательным и необычным образом мы хотим отметить этот день, и подготовить их к предстоящим выходным. Здесь будут делать экспресс-укладки, экспресс-макияж и также давать советы от профессиональных стилистов», - сообщила журналистам в среду заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она отметила, что в вестибюле станции «Курская» также установили в преддверии 8 Марта тематический баннер, представительницы прекрасного пола после укладки волос и макияжа могут сфотографироваться на его фоне.

«Акция будет длиться два часа (с 11:00 до 13:00 - ред.) в аванзале станции «Курская». Это будет проходить возле нашей стойки «Живое общение». Также здесь будет наш проект «Музыка в метро», который традиционно здесь располагается», - добавила Темникова.

По ее словам, на других станциях московского метро в честь Международного женского дня будет играть музыка, в рамках проекта «Музыка в метро».

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.