РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мар. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи в среду открылся Центр бесплатной юридической помощи, его сотрудники будут оказывать правовые консультации жителям, сообщил президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.

Центр создали по инициативе Адвокатской палаты Подмосковья с целью исполнения федерального закона о бесплатной юридической помощи. В церемонии открытия также принял участие и координатор правового центра Андрей Бурлаченко. Сейчас такие центры открываются по всему Подмосковью.

«Центр в Железнодорожном является 19-м в области. Такие учреждения успешно работают и помогают нам решить две основные задачи. Во-первых, приблизить оказание бесплатной помощи к населению, и во-вторых, предоставить квалифицированную юридическую помощь», – сказал Галоганов.

Бесплатную правовую помощь будут оказывать адвокаты областной адвокатской палаты. Центр будет работать в понедельник с 10:00 до 13:00 и в четверг с 13:00 до 17:00 по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, дом 11.

«Помощь будет оказываться в порядке живой очереди в форме устного консультирования тем адвокатом, который будет дежурить в этот день. В Балашихе мы также планируем открыть такой центр, как только решим вопрос с помещением», – добавил Бурлаченко.