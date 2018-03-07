РИАМО - 7 мар. Порядка 27 тысяч избирателей уже проголосовали на выборах президента Российской Федерации в 24 регионах страны, сообщила в ходе заседания ЦИК РФ в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«На сегодняшний день досрочно проголосовали 27 тысяч избирателей в 24 регионах, что составляет 0,02%», - сказала Памфилова.

Она добавила, что досрочное голосование на выборах президента на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях стартовало 25 февраля.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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