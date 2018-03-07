РИАМО - 7 мар. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к федеральным телеканалам с просьбой согласовывать формат и темы теледебатов с кандидатами в президенты РФ, сообщила в ходе заседания ЦИК РФ в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она уточнила, что 5 марта встречалась с кандидатами по вопросу их претензий к формату дебатов и другим вопросам. Трое кандидатов пришли, от четверых были представители.

«ЦИК проявил добрую волю, так как максимально заинтересован в том, чтобы дебаты были эффективны и содержательны для избирателей. Но кандидатам не стоило тратить время, если бы они перед началом дебатов более подробно ознакомились с постановлением ЦИК, то понимали бы, что все права на определение формата у них, они могли формировать после согласования между собой», - сказала Памфилова.

Она добавила, что ЦИК направил письма во все общегосударственные каналы с просьбой согласовывать формат и темы дискуссий, круглых столов, официальных агитационных мероприятий с самими кандидатами.

«Право было в начале, есть сейчас и будет предстоящую неделю. Письма были получены руководством телеканалов, флаг им в руки», - сказала Памфилова.

Памфилова также считает, что будет честнее разделить время дебатов кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина, который отказался от совместных агитационных мероприятий, между другими кандидатами. «Если один из кандидатов ушел, не хочет участвовать, значит, надо делить время. Если он не считает нужным ходить на дебаты, для него это принципиальная позиция, я сейчас обращаюсь к Павлу Грудинину, тогда, наверное, честнее отдать это время другим кандидатам. Пусть они это время делят и дебатируют», - сказала глава Центризбиркома.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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