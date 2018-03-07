РИАМО – 7 мар. Россельхозбанк накануне 8 марта снизил ставку по потребительским кредитам до 13,5%, эта ставка будет действовать в течение всего месяца, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Накануне Международного женского дня и в течение всего марта Россельхозбанк предлагает потребительский кредит по фиксированной ставке – 13,5%. Для работников бюджетных организаций ставка дополнительно снижается и составляет 12,5%. Ставка действует при согласии клиента на личное страхование», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в банке действует ряд специальных условий получения потребительских кредитов для определенных категорий клиентов. Более подробная информация об условиях кредитования и акциях доступна на официальном сайте банка.

АО «Россельхозбанк» создано в 2000 году и является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.