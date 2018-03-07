РИАМО – 7 мар. Россельхозбанк в 2018 году выдал сельхозпроизводителям почти 67 миллиардов рублей кредитов на проведение сезонных работ, это на 60% больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«С начала текущего года Россельхозбанк предоставил на проведение сезонных работ 66,9 миллиарда рублей, что на 60% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом 56,6 миллиарда рублей было направлено предприятиям крупного бизнеса, 10,3 миллиарда рублей – клиентам сегмента малого и среднего бизнеса», - отмечается в сообщении.

Россельхозбанк последовательно наращивает объемы кредитования посевной. Эффективная поддержка банком отрасли АПК в 2017 году способствовала увеличению объемов и повышению качества проведения сельскохозяйственных работ и, как следствие, получению рекордного урожая зерна.

С целью оперативного контроля деятельности банка по кредитованию сезонных работ функционирует специальный штаб, который возглавляет первый заместитель председателя правления банка Борис Листов.

АО «Россельхозбанк» создано в 2000 году и является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.