РИАМО – 7 мар. Россельхозбанк с начала текущего года предоставил свыше 1 миллиарда рублей сельхозпроизводителям Московской области в рамках льготного кредитования, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«С начала 2018 года региональный филиал АО «Россельхозбанк» - Центр корпоративного бизнеса выдал свыше 1,1 миллиарда рублей в рамках механизма льготного кредитования агропромышленного комплекса. Около 18 миллионов рублей аграрии области направили на сезонные работы и более 1 миллиарда рублей – на финансирование инвестиционных проектов», - отмечается в сообщении.

Один из льготных кредитов предоставили крупнейшему тепличному комплексу области ООО «Луховицкие овощи». Кредитная линия в размере 150 миллионов рублей выделена в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. На средства кредита предприятие проведет подготовку к сезонным работам: закупит семена, горюче-смазочные материалы, химические и биологические средства защиты растений, минеральные, органические и микробиологические удобрения и многое другое.

«В настоящее время банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев. Запущенный в 2017 году новый механизм льготного кредитования аграриев позволил существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки», – отметила директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» - «Центр корпоративного бизнеса» Ольга Хрунакова.

АО «Россельхозбанк» создано в 2000 году и является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.