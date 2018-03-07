РИАМО - 7 мар. В подмосковных Люберцах проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины и ранения женщины в одной из гостиниц, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В одной из гостиниц в Люберцах в кабинете управляющего были слышны выстрелы, после чего из кабинета вышел мужчина, который проследовал на улицу. По данному факту был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Прибывшие на место следователи обнаружили в кабинете управляющую гостиницей с ранением головы. Рядом со зданием гостиницы, в припаркованном автомобиле обнаружено тело мужчины с пулевым проникающим ранением головы.

«По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. С места изъяты: револьвер, три гильзы, четыре патрона», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что между управляющей гостиницей и ее сожителем произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина произвел несколько выстрелов из револьвера системы «Наган» в голову женщине. После чего вышел из здания гостиницы и сел в личный автотранспорт.

К настоящему времени женщине проведена операция. Она находится в больнице. После получения из медицинского учреждения справки о тяжести причиненного вреда ее здоровью, следственными органами будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.