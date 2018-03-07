РИАМО (РЕУТОВ) - 7 мар. Сотрудники ГИБДД в Реутове накануне Международного женского дня по традиции поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и подарили цветы, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Инспекторы ДПС останавливали автомобили под управлением женщин. Вместо обычной процедуры проверки документов поздравляли законопослушных девушек-водителей с наступающим праздником и дарили тюльпаны. Сотрудники ГИБДД также напомнили автолюбительницам о необходимости соблюдения правил дорожного движения (ПДД), и призвали дам не отвлекаться на сторонние дела, быть всегда внимательными и аккуратными на дороге», – отмечается в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, сотрудники Госавтоинспекции ежегодно поздравляют девушек-автолюбителей на дорогах города. Эта акция стала традицией.

Международный женский день отмечается 8 марта с 1908 года. Тогда по призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.